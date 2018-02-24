Гол Саркиса Адамяна помог команде «Ян Регенсбург» одержать невероятную победу

Член национальной сборной Армении Саркис Адамян стал автором гола.

Как передает Арменпресс, в 24 туре 2-1 Бундеслиги Германии «Ян Регенсбург» одержал победу у себя дома. Проигрывая со счетом 0.3, команда Адамяна победила со счетом 4:3. На 65 минуте Адамян забил первый гол.

По итогам этого тура «Ян Регенсбург» занимает 4 место в турнирной таблице.