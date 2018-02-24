Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

Гол Саркиса Адамяна помог команде «Ян Регенсбург» одержать невероятную победу


Член  национальной  сборной  Армении Саркис Адамян стал автором гола.

Как  передает Арменпресс,  в 24 туре 2-1 Бундеслиги Германии «Ян Регенсбург» одержал победу у  себя дома. Проигрывая со счетом 0.3, команда Адамяна победила  со счетом 4:3. На 65 минуте Адамян забил первый гол.

По итогам этого тура  «Ян Регенсбург» занимает 4  место в турнирной  таблице.




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