Европейские индексы - 23-02-18

МОСКВА, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 12483.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 5317.37 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7244.41 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2336.82 пункта, а RTSI не изменился и опять составил 1299.04 пункта.