В 4-м туре Aeroflotopen Тигран Петросян поделил очко с другим лидером

Гроссмейстер Тигран Петросян продолжает лидировать в международном турнире Aeroflotopen.

Как передает Арменпресс, 4-м туре Aeroflotopen Тигран Петросян поделил очко с другим лидером – Виктором Бологаном. Теперь у них по 3,5 очка. Победу одержал и другой представитель Армении – Габриел Саркисян. Мануел Петросян, Арам Акопян и Айк Мартиросян сыграли вничью. Арам Микаелян и Шант Саркисян проиграли.

Проходящий в Москве международный турнир Aeroflotopen стартовал 19 февраля и завершится 2 марта.