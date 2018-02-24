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В 4-м туре Aeroflotopen Тигран Петросян поделил очко с другим лидером


Гроссмейстер Тигран Петросян продолжает лидировать в международном турнире Aeroflotopen.

Как  передает Арменпресс, 4-м туре Aeroflotopen Тигран Петросян поделил очко с другим лидером – Виктором Бологаном. Теперь у  них по 3,5 очка. Победу  одержал и другой  представитель Армении – Габриел Саркисян. Мануел Петросян, Арам Акопян и Айк Мартиросян сыграли вничью. Арам Микаелян и Шант Саркисян проиграли.

Проходящий в  Москве  международный турнир Aeroflotopen  стартовал 19 февраля и завершится 2 марта.




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