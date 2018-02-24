В неофициальном командном зачете на ОИ-2018 пока лидирует Норвегия

На XXIII ОИ в Пхёнчхане за день до закрытия команды Норвегии и Германии набрали равное количество золотых медалей.

Как передает Арменпресс, неофициальном командном зачете по медалям пока лидирует Норвегия: 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте Германия: 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На третьем месте команда Канады: 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В десятке лидеров также США, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Франция, Австрия и Южная Корея.

Церемония закрытия состоится 25 февраля.