В неофициальном командном зачете на ОИ-2018 пока лидирует Норвегия
10:39, 24 Февраль, 2018
На XXIII ОИ в Пхёнчхане за день до закрытия команды Норвегии и Германии набрали равное количество золотых медалей.
Как передает Арменпресс, неофициальном командном зачете по медалям пока лидирует Норвегия: 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте Германия: 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На третьем месте команда Канады: 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.
В десятке лидеров также США, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Франция, Австрия и Южная Корея.
Церемония закрытия состоится 25 февраля.
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