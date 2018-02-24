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В неофициальном командном зачете на ОИ-2018 пока лидирует Норвегия


На XXIII ОИ в  Пхёнчхане за день до закрытия команды  Норвегии и Германии набрали равное  количество золотых медалей.

Как передает Арменпресс, неофициальном командном зачете  по медалям пока лидирует Норвегия: 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте  Германия: 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На третьем месте команда Канады: 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В десятке лидеров также США, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Франция, Австрия и Южная Корея.

Церемония  закрытия состоится 25 февраля.




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