Минфин США анонсировал новые санкции против России

Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против России. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", — сказал он.

"Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть", — добавил чиновник.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в "список Мюллера". Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.