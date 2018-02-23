Из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 11

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 22 и 23 февраля, раскрыто 11.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 6 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, по 1 случаю присвоения, незаконной вырубки деревьев, злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога или служебной халатности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.