Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении нового пакета ограничительных мер, направленных на усиления давления на Северную Корею, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Я хочу сказать это, люди спрашивали. Мы ввели сегодня против Северной Кореи самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны", - заявил Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Трамп также выразил надежду на то, что благодаря этим мерам "случится что-то положительное, мы увидим это".

Ранее сообщалось, что "санкции нацелены против 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые помогают Северной Корее избегать ограничительных мер".

Несколькими неделями ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Северную Корею в скором времени ожидают "наиболее жесткие и агрессивные" экономические санкции.