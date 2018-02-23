Армен Саркисян выдвинут кандидатом на пост Президента Республики

Депутаты фракций РПА и АРФД, согласно 5-й части ст.139 конституционного закона “Регламент НС”, выдвинули кандидатом на пост Президента Республики Армена Вардановича Саркисяна. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.