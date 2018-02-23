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В Тавушской области ранен военнослужащий


В одной из воинских частей Тавушской области ранен военнослужащий, сообщил Арменпресс  пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Пока неясно, в каких обстоятельствах военнослужащий был ранен. «Я не могу сказать сейчас. Будет следствие, мы все узнаем», - сказал Ованнисян.

Военнослужащий был прооперирован в военном госпитале Берда, после чего его перевели в Ереван, в госпиталь Мурацан. Его жизнь вне опасности.




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