В правительстве состоялись консультации по вопросам развития территориального управления

В правительстве под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялись консультации по вопросам развития территориального управления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, собеседники затронули проекты решений правительства «Об утверждении Концепции территориального управления» и процедуры оценки деятельности губернаторов Республики Армения.

Премьер-министр Карапетян поручил ответственным лицам окончательно рассмотреть проекты и ввести их в действие.

«Каждое министерство продолжает свою работу с губернаторами, исходя из своей политики, проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы не против установки 14 критериев вместо 17 или 20, если они соответствуют нашим критериям», - сказал Карен Карапетян.

В ходе консультаций стороны также коснулись расширения общин, предусмотренного в 2018 году.