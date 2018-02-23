Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов

Известная американская модель Кайли Дженнер написала, что больше не заходит в Snapchat, после чего стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg.

«Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat? Или это только я? Ох, это очень грустно», — такой пост опубликовала Дженнер 22 февраля в Twitter, где на нее подписаны более 24 миллионов человек. Спустя несколько часов аналитики отметили, что капитализация материнской компании Snap inc. упала на 1,3 миллиарда долларов.

Через некоторое время модель добавила, что все равно любит Snapchat.