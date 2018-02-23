В правительстве обсуждены вопросы интеллектуальной собственности

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей Американской торговой палаты (AmCham) и членов палаты компаний, работающих в области интеллектуальной собственности или занимающихся проблемами интеллектуальной собственности в своем бизнесе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, гости поблагодарили за прием, отметив, что один из вопросов повестки предстоящей в Вашингтоне второй сессии Армянско-американского совета, созданного в рамках Соглашения о торговле и инвестициях (TIFA), связан с интеллектуальной собственностью, защита которой важна с точки зрения поддержки и развития бизнеса.

В этом контексте был представлен ряд вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью в сфере предпринимательской деятельности. В частности, были затронуты правоприменительная практика в области интеллектуальной собственности, вопросы деятельности судебных органов и проблема наличия специализированных судей, вопросы, связанные с таможенными процедурами, и другие вопросы в области авторского права.

Карен Карапетян отметил необходимость решения поднятых вопросов и привлечения представителей ответственных агентств совместно с организациями-членами AmCham для обсуждения вопросов и предложений по их решению.