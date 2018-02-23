ЕС призвал международное сообщество поддержать резолюцию ООН о перемирии в Сирии

Евросоюз призывает международное сообщество поддержать проект резолюции ООН о прекращении огня в Сирии на 30 дней, голосование по которому намечено на 19:00 мск. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Мы поддерживаем призыв ООН о 30-дневнем гуманитарном перемирии и ожидаем, что международное сообщество поддержит его в Нью-Йорке", - отмечается в нем.





