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ЕС призвал международное сообщество поддержать резолюцию ООН о перемирии в Сирии


Евросоюз призывает международное сообщество поддержать проект резолюции ООН о прекращении огня в Сирии на 30 дней, голосование по которому намечено на 19:00 мск. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Мы поддерживаем призыв ООН о 30-дневнем гуманитарном перемирии и ожидаем, что международное сообщество поддержит его в Нью-Йорке", - отмечается в нем.



 




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