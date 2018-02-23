Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-02-18

ЕРЕВАН, 23 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 февраля, курс доллара США вырос на 0.06 драмa и составил 480.63 драм. Курс евро вырос на 0.84 драмa и составил 591.51 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.52 драм. Курс британского фунта вырос на 3.83 драмa и составил 671.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 30.65 драмa и составила 20526.48 драм. Цена серебра выросла на 0.50 драмa и составила 254.43 драм. Цена платины сократилась на 121.69 драмa и составила 15298.09 драм.