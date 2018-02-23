Опрос показал уменьшение числа сторонников независимости Каталонии

Уровень поддержки независимости Каталонии от Испании снизился до 40,8% населения по сравнению с результатом в 48,7% при опросе в октябре 2017 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Женералитета (правительства автономного сообщества) (CEO), как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Pais.

По данным издания, в октябре 2017 года независимость Каталонии поддерживали 48,7% населения.

Новый опрос показал, что против получения Каталонией независимости высказались более половины (53,9%) жителей региона.