Опрос показал уменьшение числа сторонников независимости Каталонии
Уровень поддержки независимости Каталонии от Испании снизился до 40,8% населения по сравнению с результатом в 48,7% при опросе в октябре 2017 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Женералитета (правительства автономного сообщества) (CEO), как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Pais.
По данным издания, в октябре 2017 года независимость Каталонии поддерживали 48,7% населения.
Новый опрос показал, что против получения Каталонией независимости высказались более половины (53,9%) жителей региона.
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