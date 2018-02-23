ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2019 года", - говорится в заявлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





