Время в Ереване: 11:07:36,   23 Февраль

ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии


Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2019 года", - говорится в заявлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]menpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации