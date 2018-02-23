Визит президента Мадагаскара является хорошим импульсом развития экономических отношений

Неудовлетворительный результат в экономической сфере является причиной того, что Армения и Мадагаскар решили активизировать двусторонние отношения. Как сообщает Арменпресс, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзакой об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Армения и Мадагаскар установили отношения 40 лет назад, еще в советские годы группы дружбы совершали взаимные визиты, студенты приезжали из Мадагаскара, чтобы учиться здесь, и даже были торговые и экономические показатели. Зарегистрированные цифры последних периодов неудовлетворительны и почти не существуют. Именно по этой причине мы решили с моим коллегой предпринять немедленные шаги для того, чтобы большой потенциал, который существует в плане сотрудничества и развития отношений, был использован в полной мере», - сказал Налбандян.

Он отметил, что у стран по-прежнему есть много возможностей не только в плане расширения сотрудничества, но и его активизации.

«Особенно, когда мы ожидаем государственного визита президента Мадагаскара в мае. Это станет хорошей возможностью не только для подписания многочисленных двусторонних соглашений, но и реальной активизации экономических отношений. Мы планируем организовать деловую встречу в рамках этого визита и начать более активные межпарламентские отношения», - сказал глава МИД Армении.