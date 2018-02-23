Нидерланды выступили против практики выдвижения кандидатов в главы ЕК

Нидерланды не поддерживают сохранение практики автоматического выдвижения кандидатуры на пост председателя Еврокомиссии от политической семьи, набравшей наибольшее число голосов на выборах в Европарламент, как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу премьер-министр королевства Марк Рютте.

В контексте предстоящих в мае 2019 года очередных выборов в Европарламент 27 лидеров стран ЕС, за исключением Великобритании, в пятницу на неформальном саммите в Брюсселе обсудят варианты назначения будущего председателя Еврокомиссии.

"Нидерланды не поддерживают эту систему", — сказал премьер журналистам по прибытии на саммит.

По словам Рютте, лидеры ЕС проведут общую дискуссию по данному вопросу, но для сохранения подхода потребуется внесение изменений в законодательство ЕС.

За выдвижение кандидатуры на пост главы Еврокомиссии от победившей на выборах партии выступает ее нынешний руководитель Жан-Клод Юнкер, поддержанный главой Европарламента Антонио Таяни и большинством депутатов ассамблеи.

Между тем, как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, лидеры Франции, Нидерландов, Польши, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и Литвы высказывались за отказ от сохранения нынешней практики выдвижения кандидатуры в председатели Еврокомиссии.