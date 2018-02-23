Все больше европейцев покидают Британию. Но приезжает еще больше

Число граждан ЕС, покидающих Великобританию, достигло максимального уровня за последние десять лет и по состоянию на сентябрь прошлого года составило 130 тысяч, свидетельствуют обнародованные в четверг данные национальной статистики, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

При этом 220 тысяч граждан ЕС, наоборот, перебрались на жительство в Британию за тот же период, согласно данным Национальной статистической службы (ONS).

Это означает, что чистая миграция граждан ЕС в Британию, то есть разница между притоком и оттоком населения через границу - составила 90 000 человек - самый низкий показатель за пять лет.

В ONS заявляют, что на решение людей уехать могли повлиять планы Британии по выходу из Евросоюза.

Никола Уайт, руководитель отдела статистики международной миграции в ONS, говорит, что миграция - это комплексное явление, которое может зависеть от множества разных факторов.

Среди британских граждан число желающих эмигрировать также преобладает над теми, кто хочет вернуться из эмиграции на родину.

Среди граждан ЕС, которые перебрались в Великобританию, стало меньше тех, кто сделал это по причинам, связанным с работой (например, приехавших с целью поиска работы).

Иммиграция из стран за пределами Европейского союза, напротив, растет. Это означает, что население Великобритании продолжает увеличиваться теми же темпами, как и до 2014 года.

Около 285 тысяч человек из стран, не входящих в ЕС, прибыли в Великобританию за 12 месяцев до сентября 2017 года, и лишь 80 тысяч с неевропейским гражданством покинули ее.

Это дает чистый прирост в 205 тысяч иммигрантов - самый высокий за шесть лет.

Дэнни Шоу, корреспондент Би-би-си по вопросам внутренней политики, считает, что, прежде всего, это связано с увеличением числа людей, прибывающих в Соединенное Королевство на учебу.

Журналист предполагает, что другой причиной могут быть трудности, которые испытывают британские компании при найме граждан Евросоюза, что заставляет их искать кандидатов за пределами ЕС.

В целом же, чистая миграция, согласно оценкам, упала по сравнению с предыдущим периодом на 29 тысяч, составив 244 тысяч человек.

Эта цифра учитывает и миграцию британцев - как те 73 тыс. человек, что вернулись в Великобританию из-за рубежа, так и 125 тыс., которые покинули ее.

Общий показатель чистой миграции по-прежнему значительно отстает от цели, заявленной правительством, обещавшим сократить этот показатель до уровня ниже 100 тыс. человек. Подобные цели консерваторы озвучивали в 2010, 2015 и 2017 годах.