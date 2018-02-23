Посол Армении встретился с министром культуры и спорта Грузии

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян провел встречу с министром культуры и спорта Грузии Михаилом Гиоргадзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министр Гиоргадзе акцентировал наличие вековых культурных традиций и исторически сформировавшихся общностей у армянского и грузинского народов.

На встрече собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонним культурным сотрудничеством.

Коснувшись армяно-грузинского культурного сотрудничества, стороны подчеркнули, что в этом направлении совершаются действенные шаги и отметили активную работу сформированных из представителей соответствующих ведомств рабочих групп.

Уделив внимание исторически сформировавшимся братским отношениям, посол Садоян указал на необходимость проведения серьезной работы в этом направлении, чтобы между армянской и грузинской молодежью также активизировались контакты. В этом контексте стороны сошлись во мнении, что следует чаще организовывать взаимные визиты в рамках различных программ и проектов, которые позволят представителям нового поколения еще лучше познакомиться с нашими странами и культурами.