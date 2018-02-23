Де Мистура призвал гарантов астанинского процесса провести встречу по Восточной Гуте

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал гарантов астанинского процесса - Россию, Иран и Турцию срочно провести встречу по Восточной Гуте (пригород Дамаска) с целью восстановления режима деэскалации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу в Женеве.

"Спецпосланник вновь призывает гарантов "Астаны" срочно провести встречу в целях восстановления деэскалации", - заявила на брифинге официальный представитель женевского Отделения ООН Алессандра Веллуччи.

Эмиссар всемирной организации охарактеризовал положение гражданского населения в Восточной Гуте, где активизировались бои, как ужасное, подчеркнув, что следует прекратить как бомбардировки Восточной Гуты, так и обстрелы Дамаска. Вслед за установлением режима прекращения огня необходимо немедленно открыть беспрепятственный доступ в Восточную Гуту и облегчить медицинскую эвакуацию, считает де Мистура.



