Палата архитекторов будет создана в конце марта

Палата архитекторов – орган, регулирующий деятельность отрасли, будет создана в конце марта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Госкомитета градостроения Армении Нарек Саргсян.

«Для развития отрасли архитектуры чрезвычайно важно принярие в 2017-м году «Закона об архитектурной деятельности» Армении. Думаю, что до кнца марта состоится съезд Союза архитекторов, и в Армении будет создана Палата архитекторов»,- сказал председатель Госкомитета градостроения Армении Нарек Саргсян.

По его словам, Палата будет проводить лицензирование архитекторов, их регистрацию, утвердит Кодекс этики и будет следить за его исполнением. Кроме того, Палата архитекторов будет разрабатывать учебные программы и проводить курсы усовершенствования, будет проводить практику студентов и разработает критерии для оценки деятельности архитекторов.