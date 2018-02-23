Делегации из Британии и США начали проверку в аэропортах Каира, узнали СМИ

Делегация экспертов из Великобритании проверяет меры безопасности, принятые в Каирском международном аэропорту. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в пятницу египетская газета "Аль-Хаят" со ссылкой на источники в аэропорту.

Сообщается, что британские специалисты уже несколько дней инспектируют залы прилета и вылета, службы по обслуживанию самолетов топливом и питанием, зону багажа.

Источники также пояснили, что в ближайший понедельник аналогичную трехдневную проверку проведут эксперты из США. Американские специалисты также проинспектируют египетскую авиакомпанию EgyptAir для обновления ее лицензии на полеты в США.

После крушения в конце октября 2015 года самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом сразу несколько стран приостановили полеты на египетские курорты Красного моря, в Каир и другие египетские города.