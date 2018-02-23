Рано или поздно Азербайджан ответит за свои преступления: Эдвард Налбандян

Азербайджана пытается избежать ответственности и обвинить жертв совершенных в свое время армянских погромов в организации этих преступлений. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр ИД Армении Эдвард Налбандян 23-го февраля на совместной пресс-конференции с министром ИД Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака.

«Думаю, очевидно - с кого берут пример в Азербайджане. Азербайджанская сторона пытается избежать ответственности и обвиняет жертву в свершении преступления. Из истории известно, какие последствия могут иметь такие попытки. Отрицание таких преступлений и обвинение жертвы создает благоприятную почву для новых преступлений. После Сумгаита последовала резня в Кировабаде, Гандзаке, Баку, и так далее. Пример из новейшей истории широкомасштабная агрессия в апреле 2016 г, во время которой азербайджанскими военнослужащими были совершены ужасающие преступления»,- отметил министр ИД Армении Эдвард Налбандян. Он указал, с кого берут пример в Азербайджане, имея в виду Турцию и Геноцид армян в Османской империи.

Попытки избежать ответственности не дадут результата и рано или поздно им придется ответить, заключил Налбандян.