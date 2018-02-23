Airbus показала первый полет летающего такси
Компания Airbus продемонстрировала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana. Видео доступно на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Как пишет DailyMail, полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на 16 футов (почти пять метров) и провел в небе 53 секунды. Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долетать до заданной точки.
Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограммов, однако место в кабине будет всего на одного пассажира. Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев. Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок к 2020 году.