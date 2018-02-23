Глава британского МИД призвал сохранить санкции против РФ до возвращения Крыма Украине

Глава британского МИД Борис Джонсон призвал сохранить антироссийские санкции до того момента, пока Крым не будет возвращен Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в статье министра, опубликованной на сайте правительственной информации.

"У нас всех есть обязательство противостоять России со взвешенностью и решительностью. Это означает сохранение наших связанных с Крымом антироссийских санкций так долго, покуда этот регион будет оставаться под контролем Кремля, и сохранение в действии дальнейших санкций, пока минские договоренности на востоке Украины остаются незамеченными", - написал Джонсон.



