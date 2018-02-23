Глава британского МИД призвал сохранить санкции против РФ до возвращения Крыма Украине
15:11, 23 Февраль, 2018
Глава британского МИД Борис Джонсон призвал сохранить антироссийские санкции до того момента, пока Крым не будет возвращен Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в статье министра, опубликованной на сайте правительственной информации.
"У нас всех есть обязательство противостоять России со взвешенностью и решительностью. Это означает сохранение наших связанных с Крымом антироссийских санкций так долго, покуда этот регион будет оставаться под контролем Кремля, и сохранение в действии дальнейших санкций, пока минские договоренности на востоке Украины остаются незамеченными", - написал Джонсон.