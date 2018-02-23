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18-летний Артак Нерсисян разыскивается как без вести пропавший


Полицией Араратского отдела разыскивается как без вести пропавший 18-летний Артак Грачевич Нерсисян – житель села Гиневет 2000 г.р.

Как передает «Арменпресс»,  20-го февраля, в районе 14:00, Артак вышел из дома и не вернулся. Артак Нерсисян страдает умственной отсталостью.

Приметы: рост – около 165-170 см, среднего телосложения, светловолосый. Был одет в солдатскую куртку, джинсовые брюки, белые кроссовки. Имеющих сведения об Артаке просят позвонить по телефонным номерам  010-59-06-31, 094-24-24-02 или 1-02.


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