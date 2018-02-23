С целью организации переселения жильцов, в Госкомитете градостроения Армении обсуждается вопрос о строительстве дешевого многоквартирного дома для жителей аварийных домов четвертой категории. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Госкомитета градостроения Армении Нарек Саргсян.

«Аварийные дома первой и второй категории безопасны, однако должны находиться под постоянным контролем. В Армении есть около 400-450 аварийных домов третьей категории, которые подлежат реконструкции. Есть 20-30 аварийных домов четвертой категории, которые нужно снести. В Ереване вопрос этих домов решается за счет мэрии, однако такая проблема есть и в областях»,- сказал председатель Госкомитета градостроения Армении Нарек Саргсян.

По его словам, сейчас в Апаране строится дом – вместо аварийного дома четвертой категории, за счет госбюджета. Однако аварийные дома четвертой категории есть и в Сюнике, Ехегнадзоре и пр. Это требует больших затрат, и Госкомитет градостроения Армении обсуждает различные варианты решения проблемы.

сказал председатель Госкомитета градостроения Армении Нарек Саргсян.