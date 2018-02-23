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В Афганистане за сутки ликвидировали не мене 70 боевиков


Министерство обороны Афганистана в пятницу сообщило о ликвидации 70 боевиков в ходе операций в нескольких провинциях страны, проведенных за последние сутки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Пажвак.

По данным агентства, военно-воздушные силы Афганистана совершили 73 авианалета в районах дислокации террористов.

Антитеррористические операции были проведены в 16 провинциях страны, сообщило агентство.

Министерство о потерях со стороны сил безопасности Афганистана не сообщает.

 

 




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