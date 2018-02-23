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Литва присоединяется к призыву предпринять меры по снижению напряжения в зоне карабахского конфликта: МИД Литвы


Литва поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта путем переговоров. Так ответили «Арменпресс» в МИД Литвы в ответ на запрос по поводу последнего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева с претензиями на Ереван. На вопрос, не затрудняют ли подобные заявления урегулирование карабахского конфликта, МИД Литвы ответило:

«Республика Литва внимательно следит за ситуацией в НКР. Наша позиция по вопросу разрешения конфликта хорошо известна: Литва поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта путем переговоров, на основе устава ООН и на основных принципах заключительного Хельсинкского акта.  Литва полностью поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и присоединяется к призыву предпринять меры по снижению напряжения в зоне карабахского конфликта и вновь вовлечь стороны в предметные переговоры, проявив политическую волю»,- передали из МИД Литвы.

Сюзи Мурадян


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