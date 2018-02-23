Председатель Государственного комитета по градостроительству Нарек Саргсян прокомментировал обрушение здания в Гюмри. Ночное обрушение в городе Гюмри Ширакской области Армении произошло в здании, которое само по себе является аварийным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Государственного комитета по градостроительству Нарек Саргсян.

Как сообщалось ранее, в Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении ночью поступило сообщение о том, что в городе Гюмри Ширакской области на 4-м этаже дома №7 по улице Г.Нжде произошло обрушение, требуется помощь спасателей. Как передает пресс-служба МЧС РА, на место происшествия выехал 1 боевой расчет. Выяснилось, что произошло частичное обрушение панельного перекрытия между 3 и 4 этажами (около 30 кв. м) дома. Отмечается также, что спасатели эвакуировали 11 жильцов, в том числе 2 детей. Они находятся в пункте временного размещения.

По словам Нарека Саргсяна, здание использовалось в качестве общежития.

«По моим сведениям, обрушение произошло не в той части, где проживают люди. Но в любом случае, проживание в таких зданиях представляет угрозу. Здание приватизировано, у него есть владелец. Этот вопрос уже поднимался. И сейчас мэрия занимается этим, чтобы обязать владельца предпринять шаги. Но речь не о госимуществе», – сказал председатель Государственного комитета по градостроительству Нарек Саргсян.