Делегация Министерства внутренних дел Грузии посетила Армению

23 февраля в Армению прибыла делегация Министерства внутренних дел Грузии во главе с заместителем Премьер-Министра Грузии, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В составе делегации были заместитель министра МВД Леван Какава, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Торнике Мушукудия и другие официальные лица. Начальник Полиции Республики Армения, генерал-полковник полиции Владимир Гаспарян и высокопоставленные сотрудники полиции встретили гостей в аэропорту «Звартноц». В Полиции Республики Армения грузинских коллег встретили торжественной церемонией, в ходе которой почетный караул выступил с демонстрационным выступлением. Затем начальник полиции Республики Армения Владимир Гаспарян провел рабочую встречу с делегацией Министерства внутренних дел Грузии. Приветствуя гостей, Владимир Гаспарян высоко оценил традиционное партнерство между полицейскими структурами Армении и Грузии и подчеркнул ощутимые результаты, которые уже были достигнуты совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов двух дружественных стран. Выражая благодарность за теплый прием, Гиорги Гахария выразил убежденность в том, что тесное сотрудничество полицейских структур в сфере борьбы с преступностью будет углубляться, что обусловлено необходимостью противодействия вызовам вместе. В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Владимир Гаспарян наградил министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария медалью «За укрепление сотрудничества».