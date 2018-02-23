Медведева объяснила слезы после проката на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года, объяснила свои слезы после проката произвольной программы. Как передает Арменпресс, слова спортсменки передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня я впервые в жизни плакала. Сразу скажу, вообще не знаю, что это было. Эмоции... На самом деле, напряжения особого не было. И вообще, первые слезы появились после первого двойного акселя. Сегодня я выходила на произвольную программу с желанием остаться удовлетворенной своим прокатом. Так и вышло. Я сделала все, что могла», — рассказала Медведева.

Ранее 23 февраля она уступила соотечественнице Алине Загитовой в женском одиночном катании.