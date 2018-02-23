Индийская компания, импортировавшая огурцы с личинками, обещала исправить недостатки

Индийская компания "Бназрум Агро Экспорт" в ответ на поручение Государственной службы безопасности продуктов питания Армении представила разъяснения по поводу обнаружения червей в маринованных огурцах марки Lutik. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности продуктов питания Армении.

Как сообщалось ранее, по результатам карантинного анализа выяснилось, что в огурцах были личинки насекомого, в частности, чёрной мухи.

«В индийских провинциях Карантак и Тамил-Наду в период сентября-ноября появляются плодовые мухи, против которых ведется интенсивная борьба: поля опрыскиваются инсектицидами, а переработка огурцов ведется горячим и сухим методом. Поскольку при внешнем осмотре они не заметны, было зафиксировано один-два случая, когда в тарах обнаруживались огурцы с личинками», - отмечается в сообщении.

Производитель обязался соблюдать предельную бдительность в период консервирования продукции, а также пояснил, что мухи или их личинки, хоть и портят качество продукта, однако не представляют угрозу для здоровья людей.