Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память защитников Родины

Президент России Владимир Путин в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к отмечаемому в России 23 февраля Дню защитника Отечества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Помимо главы государства, в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата приняли также участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента России Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу.

Венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации" установили у мемориала военнослужащие Президентского полка. Глава государства подошел к венку, поправил ленту и постоял несколько мгновений, почтив память всех погибших защитников Отечества.

Кроме того, цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.





