Дания выделит Грузии €27 млн на укрепление демократии и развитие экономики

Правительство Дании в рамках "программы соседства" выделит Грузии финансовую помощь в размере €27 млн. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил МИД Грузии по итогам прошедшей накануне поздно вечером в Тбилиси встречи министров иностранных дел двух стран Михаила Джанелидзе и Андерса Самуэльсена.

Как сообщили в ведомстве, Джанелидзе поблагодарил Данию "за данное решение и за поддержку демократических реформ Грузии". "Программа соседства Дании" и выделяемые €27 млн послужат еще большему укреплению демократии и демократических институтов в Грузии, устойчивому развитию экономики", - заявил министр.

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен находится в Грузии с первым официальным визитом. Визит продлится два дня (22-23 февраля), в его рамках Самуэльсен встретится также с премьер-министром Георгием Квирикашвили, первым вице-премьером правительства, министром экономики и устойчивого развития Дмитрием Кумсишвили.





