В НС Армении почтили память погибших 1 марта 2008 года минутой молчания. Никол Пашинян зачитал имена погибших в ходе трагических поствыборных событий 1 марта 2008 года, затем предложил почтить минутой молчания их память. Депутаты, стоя, почтили память погибших 1 марта 2008 года минутой молчания.

Как сообщалось ранее, в НС Армении стартовали слушания по делу о событиях 1-2-го марта. Будет обсуждаться текст заявления по этому вопросу. Инициатором слушаний и автором заявления является фракция «Елк».

Ранее текст заявления обсуждался на заседании правовой комиссии НС Армении и получил ее отрицательное заключение.