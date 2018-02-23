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В НС Армении почтили память погибших 1 марта 2008 года минутой молчания


В НС Армении почтили память погибших 1 марта 2008 года минутой молчания. Никол Пашинян зачитал имена погибших в ходе трагических поствыборных событий 1 марта 2008 года, затем предложил почтить минутой молчания их память. Депутаты, стоя, почтили память погибших 1 марта 2008 года минутой молчания.

Как сообщалось ранее, в НС Армении стартовали слушания по делу о событиях 1-2-го марта. Будет обсуждаться текст заявления по этому вопросу. Инициатором слушаний и автором заявления является фракция «Елк».

Ранее текст заявления обсуждался на заседании правовой комиссии НС Армении и получил ее отрицательное заключение.




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