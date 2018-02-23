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В НС Армении стартовала встреча Армена Саргсяна с фракциями РПА и АРФД


В НС Армении стартовала встреча выдвинутого со стороны РПА кандидатом на пост президента Армении Армена Саргсяна с фракциями РПА и АРФД.

Как передает «Арменпресс», ожидается, что после этой встречи РПА официально объявит о выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении.


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