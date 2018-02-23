В НС Армении стартовала встреча Армена Саргсяна с фракциями РПА и АРФД

В НС Армении стартовала встреча выдвинутого со стороны РПА кандидатом на пост президента Армении Армена Саргсяна с фракциями РПА и АРФД.

Как передает «Арменпресс» , ожидается, что после этой встречи РПА официально объявит о выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении.