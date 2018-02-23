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Вице-премьер Австралии подал в отставку на фоне "служебного романа"


Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после скандала, вызванного сообщениями об интимных отношениях политика со своими сотрудниками. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный портал News.com.

Ранее стало известно, что бывшая подчиненная вице-премьера Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который 24 года состоит в браке и является отцом нескольких детей.

Джойс заявил, что не только уйдет из правительства, но и оставит пост лидера Национальной партии. При этом он намерен сохранить свой парламентский мандат.

"Служебный роман" Джойса вызвал широкий общественный резонанс в Австралии. Премьер-министр страны Малколм Тернбулл внес изменения в документ, регламентирующий поведение министров страны, и запретил им вступать в интимные отношения со своими сотрудниками.


 




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