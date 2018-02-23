Земан: Евросоюз не будет переживать в случае выхода Чехии из его состава

Вряд ли в ЕС с опаской восприняли бы возможный выход Чехии из ЕС, поскольку, в отличие от Великобритании, которая является чистым спонсором бюджета ЕС, Чехия является чистым получателем европейских средств. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг вечером чешский президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Комментируя результаты недавнего опроса об отношении граждан Чехии к Евросоюзу, в котором 54% респондентов высказались за сохранение страны в ЕС, а 33% — против, Земан сказал, что он, в случае своего участия в опросе, точно был бы в числе первых 54%.

"Если бы на самом деле зашла речь о референдуме (о членстве в ЕС), я надеюсь, что нам удалось бы убедить общественность голосовать за сохранение Чехии в составе ЕС. Я не хотел бы, чтобы из страны уходили иностранные инвесторы, чтобы мы лишись весьма солидных европейских дотаций", — сказал президент.