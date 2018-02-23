В НС Армении стартовали слушания по делу о событиях 1-го марта: Прямой эфир

В НС Армении стартовали слушания по делу о событиях 1-2-го марта. Будет обсуждаться текст заявления по этому вопросу. Как передает «Арменпресс», инициатором слушаний и автором заявления является фракция «Елк».

Ранее текст заявления обсуждался на заседании правовой комиссии НС Армении и получил ее отрицательное заключение.