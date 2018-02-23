Глава оружейного лобби в США обвинил противников в эксплуатации трагедии во Флориде

Глава самого влиятельного в США лобби, оружейного, обвинил демократов и прессу в эксплуатации трагедии во флоридской школе, где в результате стрельбы погибли 17 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Уэйн Лапьер заявил, что оппортунисты пытаются использовать в своих интересах трагедию 14 февраля, чтобы добиться отмены права американцев владеть оружием.

Свои заявления глава Национальной стрелковой ассоциации сделал во время конференции американских консерваторов в Вашингтоне.

Говоря о сторонниках запрета на ношение оружия, Лапьер отметил: "Они ненавидят Национальную стрелковую ассоциацию. Они ненавидят Вторую поправку" - имея в виду поправку к конституции США, гарантирующую право граждан на хранение и ношение оружия.