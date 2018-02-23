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Губернатор штата Миссури задержан по обвинению в нарушении права на личную жизнь


Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс задержан после того, как в отношении него были выдвинуты обвинения в нарушении права на личную жизнь. Как сообщила в четверг газета The St. Louis Post-Dispatch, об этом объявила прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарденер.

По данным газеты, обвинения в адрес губернатора были выдвинуты после того, как в январе в печати появились сообщения о том, что он, якобы, сделал компрометирующую фотографию своей любовницы и грозил воспользоваться этой фотографией в случае, если она расскажет о существовавших между ними отношениях. Грейтенс, по сообщению газеты, признал факт внебрачной связи, однако отрицал, что прибегал к угрозам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Грейтенс был избран на пост губернатора Миссури в ноябре 2016 года. Как сообщила в четверг телекомпания Fox News, члены законодательного собрания штата Миссури призвали губернатора уйти в отставку.

 




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