Губернатор штата Миссури задержан по обвинению в нарушении права на личную жизнь

Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс задержан после того, как в отношении него были выдвинуты обвинения в нарушении права на личную жизнь. Как сообщила в четверг газета The St. Louis Post-Dispatch, об этом объявила прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарденер.

По данным газеты, обвинения в адрес губернатора были выдвинуты после того, как в январе в печати появились сообщения о том, что он, якобы, сделал компрометирующую фотографию своей любовницы и грозил воспользоваться этой фотографией в случае, если она расскажет о существовавших между ними отношениях. Грейтенс, по сообщению газеты, признал факт внебрачной связи, однако отрицал, что прибегал к угрозам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Грейтенс был избран на пост губернатора Миссури в ноябре 2016 года. Как сообщила в четверг телекомпания Fox News, члены законодательного собрания штата Миссури призвали губернатора уйти в отставку.