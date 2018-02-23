Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с работой фонда «Цифровая Армения». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министру Армении Карену Карапетяну был представлен окончательный вариант рамочного документа «Повестка дня цифровой трансформации Армении на 2018-2030 гг.». Он разработан фондом «Цифровая Армения» совместно с Центром стратегических инициатив.

Исполнительный директор фонда Эдуард Нерсисян отметил, что в рамках первого этапа под названием «цифровой прыжок» планируется осуществить программы по широкомасштабному развитию инфраструктур и формированию общей среды оцифровки во всех областях управления.

Он представил подробности касательно формирования платформы взаимодействия между системами государственного управления, создания единых центров по предоставлению цифровых услуг, намеченных программ в направлении цифровой статистики и пр., в результате которых ожидается сокращение административных расходов, повышение прозрачности услуг и сокращение сроков, расширение услуг, предоставляемых в режиме онлайн и по принципу «одного окна» и пр..

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил важность активной работы Фонда, подчеркнув, что наряду с долгосрочными программами должны быть реализованы быстрые и обеспечивающие видимый результат инициативы.