В Св. Эчмиадзине 20-23-го февраля проходит заседание Высшего духовного совета под руководством католикоса Гарегина Второго. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Св. Эчмиадзина. В повестке было принятие решения в вопросе Константинопольского патриархата.

В результате на заседании Высшего духовного совета было принято заявление, в котором говорится о ситуации, возникшей в епархии Константинопольского патриархата в связи с продолжительной болезнью патриарха Месропа Мутафяна, что фактически оставило приход и патриархат без руководства. Высший духовный совет выразил свою озабоченность создавшимся положением, когда избрание нового патриарха встречает всяческие препоны, в том числе, и благодаря вмешательству турецких властей.

Как сказано в заявлении, Св. Эчмиадзин ожидает от турецких властей, что они отзовутся на справедливое требование организовать выборы Константинопольского патриарха, и призывает народ к благоразумию и благоденствию, цитируя послание апостола Павла к коринфеянам.