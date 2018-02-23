В Вайоц Дзоре прогнозируется возможность открытия 1400 новых рабочих мест: интервью с губернатором

В Вайоц Дзоре имеются большие возможности для развития туризма. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал губернатор области Арутюн Саргсян. Он рассказал также об инвестиционных возможностях в области в текущем году.

- Г-н Саргсян, расскажите, пожалуйста, каким был 2017 год для Вайоц Дзора?

- Основное направление экономики в области – сельское хозяйство, в котором в 2017 году был очевидный прогресс.

В 2017 году в Вайоц Дзоре был достигнут ВВП в размере 23.8 млрд драмов, что составляет 2.6% от ВВП Армении. Рост ВВП в Вайоц Дзоре составил 2.0 млрд драмов, или 8.4%. На душу населения было произведено сельхозпродукции на сумму в 476 тысяч драмов.

Успехи в сельском хозяйстве были обусловлены увеличением площади орошаемых земель, каковые в данный момент составляют всего 17% от всей территории области.

По части промышленности в области было произведено продукции на сумму в 16.844 млрд драмов, что больше предыдущего года на 4.3%. В основном, это производство минеральной воды и алкогольных напитков. На душу населения было произведено промышленной продукции на сумму в 318 тысяч драмов.

- Каковы приоритеты в работе областной администрации на 2018 год? На каких проблемах вы будете концентрироваться?

- Приоритеты области мы сформулировали 17-ю пунктами в нашей стратегической программе развития. Это горнодобывающая отрасль, сбор мусора, дорожное строительство, сельское хозяйство и пр.

Ожидаются инвестиции в размере 80.0 млн драмов, будет создано 20-25 рабочих мест. Частный сектор в 2017 году инвестировал 799.3 млн драмов (гостиницы, ГЭС, строительство в зонах отдыха), в 2018 ожидаeтся выполнение работ на 4 млрд 141 млн драмов, по разным проектам.

Ожидаются инвестиции от Фонда территориального развития Армении – всего на 610.8 млн драмов.

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