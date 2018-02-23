СМИ: террористы из ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения

Террористическая группа "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вывезла не менее $400 млн из Ирака и Сирии после военного поражения. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на депутата парламента Ирака.

Как добавляет журнал, террористы также отмывали деньги, приобретая через посредников различные предприятия в Ираке. По мнению источников журнала в турецких антитеррористических структурах, ИГ разместила в Турции значительные средства в золоте и поддерживает так называемые "спящие ячейки" (временно неактивные, но готовые для будущих операций) по всей стране. Террористы создали и используют неформальную сеть денежных переводов через посредников в Турции, Европе, Ливане и странах Персидского залива.



