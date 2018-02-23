Справедливость требует признать, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана: Константин Затулин

Первый зампредседателя комиссии ГД РФ по вопросам евразийской интеграции и связей с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин выражается против военного урегулирования карабахского конфликта. Об этом он сказал в беседе с «Арменпресс», подчеркнув, что Армения и Азербайджан должны придти к соглашению и компромиссу – реалистичному, и, самое главное, справедливому.

«Я много раз говорил, что справедливость требует признать, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана. Я недавно сказал о том, что когда после развала СССР Азербайджан был провозглашен независимым государством, тогда никто не обратил должного внимания на тот факт, что в то время Нагорный Карабах фактически не находился под его контролем, т.е., де-факто не руководился из Баку. В Баку на это не обратили внимания, что позволяет им сейчас заявлять, что эта территория принадлежит им, однако НКР и дня не был в составе независимого Азербайджана. И те основания, по которым Азербайджан требует эту территорию, являются уязвимыми и нереалистичными, с точки зрения реальной политики»,- сказал Константин Затулин.

19-го февраля в Баку, во время встречи со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов не исключил возможность возобновления войны в любой момент. На вопрос, не поощряет ли вспышку новой войны отсутствие должного ответа со стороны международного сообщества на подобные заявления, российский политический деятель ответил:

«Мне кажется, что, возможно, международное сообщество виновато в том, что смотрит сквозь пальцы на бесконечные заявления Азербайджана, а во многих заявлениях обесценивает свои слова; тем не менее, думаю, что события 2016 года получили должную оценку со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Другой вопрос – что не было четкого публичного осуждения, это факт, однако, думаю, что сопредседатели подумали, что, поступив таким образом, окажутся в дальнейшем в затруднительном положении при посредничестве в переговорах. Мне кажется, что этим они руководствовались, когда дали более сбалансированный отклик, а не обвинили в возобновлении военных действий напрямую Азербайджан. Фактом остается и то, что четкого отклика со стороны сопредседателей не последовало, в том числе, и со стороны РФ»,- сказал Константин Затулин.

По его словам, заявления, в основном, ограничивались призывами к неприменению силы, что, фактически, можно рассматривать как осуждение действий Азербайджана.

«Заявления были о том, что конфликт не урегулирован в течение долгих лет, и применение силы неприемлемо. Да, Азербайджан не пригвоздили к позорному столбу, в том числе, и потому, что по сию пору продолжаются обсуждения вокруг принципов урегулирования карабахского конфликта. Мы знаем, что Азербайджан участвует в переговорном процессе, заявляя параллельно, что НКР является его частью. И, вероятно, учитывая скопившиеся за годы переговоров подобные затруднения, можно предположить, что именно это удержало официальные круги от адресных оценок. Что же касается гражданского общества, мнения независимых лиц, которые не связаны посредническими обязанностями, то в РФ они были четкими. Для нас было понятно – кто возобновил эти действия. Мы недавно даже с интересом узнали о взглядах на историю президента Алиева»,- сказал Константин Затулин.

По его словам, он много раз выражал свое мнение в качестве депутата – не связанного никакими посредническими функциями, что и позволяет ему называть вещи своими именами.