В Москве продолжается шахматный фестиваль «Aeroflot Open», в рамках которого пройдет 3 крупных турнира. Тигран Петросян – среди лидеров турнира «Aeroflot open».

Как передает «Арменпресс», во третьем туре «Aeroflot open» из армянских шахматистов только Тигран Петросян одержал победу. Проиграли Арман Микаэлян, Шант Саргсян. Вничью сыграли Мануэл Петросян, Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Арам Акопян.

После 3 туров с 3 очками лидируют Тигран Петросян и Виктор Бологан.

На шахматном фестивале «Aeroflot Open» пройдет 3 крупных турнира. В турнире A смогут участвовать шахматисты с коэффициентом 2549 и более, в турнире B - с коэффициентом 2299-2550, в турнире C - с коэффициентом до 2300.

В главном турнире А примут участие от Армении Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, гроссмейстеры Тигран Л. Петросян, Мануэл Петросян, Арман Микаэлян, а также международные мастера Арам Акопян и Шант Саргсян.

Армению в турнирах В и С представят также менее опытные шахматисты.