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В одном из зданий в Гюмри произошло обрушение: эвакуировано 11 жильцов


В МЧС Армении в 03:30 23-го февраля   был получен сигнал о том, что в Гюмри, по адресу ул. Нжде, 7, на 4-м этаже произошло обрушение: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Выяснилось, что обрушился участок панельного перекрытия полуразрушенного здания на 3-4-м этажах, около 30 кв м. спасатели эвакуировали 11 жильцов, в том числе – 2 детей, и оградили опасный участок.

Эвакуированных жильцов разместили во времянном убежище.


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