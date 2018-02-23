В одном из зданий в Гюмри произошло обрушение: эвакуировано 11 жильцов

В МЧС Армении в 03:30 23-го февраля был получен сигнал о том, что в Гюмри, по адресу ул. Нжде, 7, на 4-м этаже произошло обрушение: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Выяснилось, что обрушился участок панельного перекрытия полуразрушенного здания на 3-4-м этажах, около 30 кв м. спасатели эвакуировали 11 жильцов, в том числе – 2 детей, и оградили опасный участок.

Эвакуированных жильцов разместили во времянном убежище.